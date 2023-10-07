أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية غدًا الأحد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل انطلاق فقرات المران.