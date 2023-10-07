فيديو يرصد لحظة أسر مجندة إسرائيلية لنقلها إلى غزة

تداول رواد التواصل الإجتماعي فيديو أظهر لحظة أسر مجندة إسرائيلية من قبل مسلحين فلسطينيين، اليوم السبت، فيما بدا من خلال المقطع القصير أنهم يستعدون لنقلها إلى مكان آخر.

وأوضح الفيديو عدد من المسلحين الفلسطينيين وهم يقتادون على متن سيارة رباعية الدفع، مجندة إسرائيلية مكبلة اليدين.

وقالت تقارير محلية إنه جرى اقتياد المجندة الأسيرة إلى غزة، مشيرة إلى أنها تنتمي إلى "كتيبة 869".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، السبت، أن حركة حماس أسرت عشرات الإسرائيليين، فيما تدور اشتباكات مسلحة في عدة مواقع بمستوطنات غلاف غزة.

وأبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات.

وأطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

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