غداً..استكمال مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة فتاة في حدائق القبة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غداً الأحد، مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة فتاة لسرقتها في حدائق القبة.

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وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.