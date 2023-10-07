السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً..استكمال مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة فتاة في حدائق القبة

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غداً الأحد،  مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة فتاة لسرقتها في حدائق القبة.

اقرأ أيضاً: طلقة غير مُرخصة تُكلف مُستهترًا حُكمًا بالحبس

txt

رجل يُنهي حياة زوجته ويُوقع اسمه على جسدها..تفاصيل مروعة

txt

حُكم رادع للمرأة السادية.. حولت حياة خادمتها لجحيمٍ لا يُطاق

txt

العدالة تنتصر لضحية الغدر.. كشف هوية مُجرم جولة السيارة الأخيرة

txt

نال الجزاء الذي يستحقه..نهاية درامية لسفاح النساء المُعقد نفسياً


 

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

 

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في "خلية الشروق الثانية"

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

الإيقاع بعاملين بحوزتهما كميات من المُخدرات بكفر الشيخ

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق طنطا - المحلة

رجل يُنهي حياة زوجته ويُوقع اسمه على جسدها..تفاصيل مروعة

حُكم رادع للمرأة السادية.. حولت حياة خادمتها لجحيمٍ لا يُطاق

العدالة تنتصر لضحية الغدر.. كشف هوية مُجرم جولة السيارة الأخيرة

نال الجزاء الذي يستحقه..نهاية درامية لسفاح النساء المُعقد نفسياً
الجريدة الورقية