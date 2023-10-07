سجل مواجهات يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق اليوفنتوس اكبر الاندية الإيطالية جاره تورينو في ديربي مدينة تورينو مساء الجمعة على ستاد يوفنتوس ارينا ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

يخوض يوفنتوس المباراة بعد تحقيقه لنتائج جيدة حتى الان رغم تعادله في اخر مبارياته امام اتلانتا حيث يحتل المركز الرابع في الكالتشيو برصيد ١٤ نقطة من سبع مباريات فيما يحتل تورينو المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط لكنه يعاني في المباريات الثلاث الأخيرة حيث لم يحقق فوزا واحدا فيها .

تاريخ مباريات اليوفنتوس مع تورينو

التقي يوفنتوس مع تورينو في ٤٢ مباراة اجمالا فاز اليوفنتوس في ٣٠ مباراة وتعادلا في ثلاث مباريات بينما فاز تورينو في تسع مباريات وسجل اليوفنتوس ٨٤ هدف بينما سجل تورينو ٣٣ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب اليوفنتوس فقد كانت ٢٢ مباراة فاز اليوفنتوس في ١٦ مباراة وتعادلا في خمس مباريات وفاز تورينو في مباراة واحدة وسجل اليوفنتوس ٥١ هدف بينما سجل تورينو ١٩ هدف .

سجل المباريات العشر الأخيرة بين اليوفنتوس و تورينو

١٥ ديسمبر ٢٠١٨ تورينو - اليوفنتوس : ٠ / ١

٣ مايو ٢٠١٩ اليوفنتوس - تورينو : ١ / ١

٢ نوفمبر ٢٠١٩ تورينو - اليوفنتوس : ٠ / ١

٤ يوليو ٢٠٢٠ اليوفنتوس - تورينو : ٤ / ١

٥ ديسمبر ٢٠٢٠ اليوفنتوس - تورينو : ٢ / ١

٣ ابريل ٢٠٢١ تورينو- اليوفنتوس : ٢ / ٢

٢ اكتوبر ٢٠٢١ تورينو - اليوفنتوس : ٠ / ١

١٨ فبراير ٢٠٢٢ اليوفنتوس - تورينو : ١ / ١

١٥ اكتوبر ٢٠٢٢ تورينو - اليوفنتوس : ٠ / ١

٢٨ فبراير ٢٠٢٣ اليوفنتوس - تورينو : ٤ / ٢