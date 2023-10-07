وزير الرياضة يهنئ النادي الأهلي لفوزه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد.



وفاز النادي الأهلي في المباراة النهائية علي فريق شبيبة كينشاسا بطل الكونغو الديموقراطية، ليتوج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.



وأكد الوزير دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.