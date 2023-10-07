وزير الرياضة يهنئ الأهلي بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة لليد

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتقديم التهنئة القلبية إلي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد.

وفاز النادي الأهلي في المباراة النهائية علي فريق شبيبة كينشاسا بطل الكونغو الديموقراطية، ليتوج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.

وأكد الوزير دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

الجدير بالذكر أن لاعبو الأهلي قدموا عرضًا قويًّا في الشوط الأول، بعد تألق كبير في النواحي الدفاعية وسرعة نقل الكرات والغزارة الهجومية، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنتيجة 16-11.

بينما بداية الشوط الثاني منح ديفيد ديفيز المدير الفني تعليمات للاعبين بضرورة إغلاق الثغرات وتقارب الخطوط، مع إجراء تبديلات عديدة، أسهمت في استمرار التفوق، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 37-23 وحصوله على كأس البطولة.

قائمة يد الأهلي

تضم قائمة "رجال يد الأهلي" في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي.

وأيضًا، محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.