صبحي وحسني يكرمان وزير الشباب والرياضة اللبناني وممثلي الوادا

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للرماية، السيد جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني، وممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا ) علي هامش فاعليات البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بالعاصمة الادارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء ايمن الجرجاوي مدير، والاستاذ عماد عليش عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

وتقام البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ اكتوبر الجاري.

بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة افريقية وهم : "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

الجدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة