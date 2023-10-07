محافظ الأقصر يتفقد كوبري مدخل الطود بعد انتهاء أعمال إنشائه

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمدينتي الطود والأقصر تابع خلالها سير العمل بعدد من المشروعات في مختلف القطاعات.

وبدأت جولة المحافظ بتفقد محطة مياه الطود المدمجة بطاقة ١٧ الف م٣/يوم حيث يتم اجراء توسعات للمحطة بطاقة ١٠ الف م٣/يوم لتصبح طاقة المحطة 27 الف متر مكعب في اليوم لخدمة ١٢٠ الف نسمة من سكان مناطق ( الطود الجديدة - منشية النوبة - الطود شرق - الطود غرب - العديسات قبلي - العديسات بحري ) وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة ٨٥٪ والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة ٨٠٪ ومن المقرر الانتهاء من اعمال التوسعات نهاية يونيو 2024 بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 75 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد انتهاء اعمال مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

واصل المحافظ، جولته بتفقد أعمال توسعة مدرسة نجع مكي اسماعيل الاعدادية حيث تم انشاء مبني جديد بطاقة استيعابية لعدد 8 فصول كما تفقد المحافظ مدرسة الحسينات الابتدائية والتي تتم اعمال توسعتها ايضاً من خلال انشاء مبني جديد يستوعب عدد 10 فصول ومن المقرر انتهاء الاعمال بالمدرستين منتصف الشهر الجاري للمساهمة في تخفيف الكثافة داخل الفصول.

وبحث المحافظ مقترح انشاء سوق حضري جديد بالمدينة يكون مقره بجوار الجمعية المصرية لتجارة الجملة حيث وجه المحافظ رئيس مدينة الطود بإعداد التصور النهائي للمقترح تمهيداً للموافقة عليه.

واختتم المحافظ جولته بتفقد اعمال احلال وتجديد السوق الحضاري بالقرب من منطقة ابو الجود بمدينة الأقصر ومساحته 4522 متر مربع، حيث تتم اعمال تطوير الباكيات والمحلات التي يبلغ عددها 98 باكية و120 محل ووجه المحافظ بسرعة انجاز اعمال التطوير مكلفا بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال مساحات السوق وتوسعة الباكيات وتغيير الواجهة وانشاء معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة داخل السوق واقامة كافيتيريا مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية للسوق.

رافق المحافظ في جولته الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد سالم السيد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالأقصر والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر والمهندس عبد الله بكري والمهندسة هبة احمد مديري التنفيذ بالجهاز وعدد من القيادات التنفيذية بمدن الطود والأقصر.