انتظام الدراسة ببرنامج الصيدلة والهندسة بالجامعة الأهلية فى جنوب الوادي

انتظمت الدراسة النظريه والعملية ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة وببرنامج الهندسة بالجامعة الأهلية، التابعة لجامعة جنوب الوادي فى قنا.

وقال الدكتور أشرف محمد أبوالوفا عميد كلية الصيدلة ومسئول البرنامج بالجامعة، إن برنامج الصيدلة، ضمن عدد من البرامج الجديدة والمميزة والمطلوبة لسوق العمل و التى تبدأ بها الدراسة لأول مرة هذا العام بالجامعة الأهلية.

وأضاف إنه تم عقد لقاء يم ٢٥ سبتمبر الحالى للترحيب بالطلاب الجديد وتعريفهم بالبرنامج الجديد وقد تلقى الطلاب الجدد أولى المحاضرات طبقا للجدول المعلن مع تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بين الطلاب.

برنامج الهندسة

وأوضح الدكتور عبدالرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة بالجامعة الأهلية، أن البرنامج ضمن عدد من البرامج الجديدة التى تبدأ بها الدراسة لأول مرة هذا العام بالجامعة الأهلية و انه تم عقد لقاء يوم ٢٦ سبتمبر الحالى للترحيب بالطلاب الجديد وتعريفهم بالبرنامج الجديد .

وأضاف أن الطلاب الجدد تلقوا أولى المحاضرات طبقا للجدول المعلن مع تواجد جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بين الطلاب.