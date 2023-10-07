صالون أوبرا دمنهور يحتفى باليوبيل الذهبى لإنتصارات أكتوبر

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها باليوبيل الذهبى لإنتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يستضيف صالون أوبرا دمنهور الذي تنظمه الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكرى بطلين من أبطال حرب أكتوبر هما : لواء قبطان عمر عز الدين قائد عمليات إيلات واللواء يحيى اللقاني رئيس مخابرات حرس الحدود سابقا في لقاء يديره الدكتور محمد عبد الغني مصطفى الشهير بـ (يوزرسيف)، ويعقبه أوبريت مسرحي عن ملحمة أكتوبر للشاعر محمود عبد الله الكريتى مؤسس فرقة تحويجة فن، وذلك في السابعة مساء يوم الإثنين ٩ أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور.

يذكر أن القبطان بحري عمر عز الدين، أحد أبطال القوات البحرية وقائد ملحمة إيلات التي صورها الفيلم الشهير "الطريق إلى إيلات" ، وسوف يتحدث فى الصالون عن أهم العمليات التي شارك فيها أثناء حرب الاستنزاف، وأهم المهام التى أدت إلى الانتصار العظيم، حيث إنه شارك في أربع عمليات لتدمير الميناء الإسرائيلي كأول عملية لضدفع بشري في مصر أبهرت العالم وقتها وأصابت العدو الإسرائيلي بالرعب.

وشارك اللواء يحيى اللقانى في حرب أكتوبر ضمن وحدات الجيش الثالث الميداني ضمن قوات الموجة الأولى لعبور القناة حتى أصيب في ١٧ أكتوبر ١٩٧٣، وقد انضم إلى قوات حرس الحدود ١٩٧٥ وتولى فيها مناصب قيادية عديدة منها: قائد سرية الحدود وقائد كتيبة حرس الحدود حتى وصل إلى منصب رئيس مخابرات حرس الحدود.

الجدير بالذكر أن حرب أكتوبر 1973 من الحروب التي سيظل يتحدث عنها التاريخ لفترة طويلة كونها كانت ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان ، فتصدر نصر اكتوبر صدر عناوين مختلف وسائل الإعلام العالمية ، وعلق العديد من قادة العالم على الحرب ، وتبارى الأدباء فى تسجيل مراحل الحرب المختلفة ونتائجها وكواليسها ، والتى نتج عنها تدمير أكثر من 1000 دبابة إصابة وأسر عدد آخر من الدبابات وتدمير العديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية، فلم تكن حرب أكتوبر المجيدة، مجرد معركة تحرير للأرض من المحتل الغاصب، إنما كانت ملحمة وطنية متكاملة، قام بها رجال قواتنا المسلحة، تجمعت فيها كل المبادئ الوطنية والقيم السامية وأسس النجاح والتميز، من إرادة حديدية وإيمان بالله وثقة فى النصر والانتماء للوطن والولاء لتراب مصر العظيمة.