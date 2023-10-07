الخطيب يهنئ لاعبي يد الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي والجهاز الفني والإداري ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بعد تغلبه على فريق جي إس كي الكونغولي.

الخطيب يهنئ لاعبي يد الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي اختتمت فعالياتها بالكونغو قبل قليل.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية طوال مشوار البطولة.

وأكد رئيس النادي على سعادته وتقديره لما قدمه اللاعبون وجهازهم الفني، وأنهم استحقوا اللقب عن جدارة، بعدما حققوا الفوز في جميع المباريات، مشيرًا إلى أن هذا التتويج والذي يتحقق للمرة السادسة في تاريخ النادي يحملهم مسئولية أكبر تجاه ناديهم وجماهيرهم الوفية، التي تستحق أن يبذل الجميع قصارى جهده لإسعادها.

نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي "رجال" في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد أن تغلب على فريق جي إس كي الكونغولي، في المباراة التي جمعت الفريقين بنهائي البطولة التي استضافتها الكونغو برازافيل