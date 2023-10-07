810 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية كفور نجم

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧م أعمالها بالكشف على ٨١٠ حالة من أهالى القرية في العديد من التخصصات الطبية.

وبدأت العيادات فى استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

وقد رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتم الكشف علي ٦٨٥ حالة في ١٠ تخصصات طبية مختلفة وهي (الباطنة - المتوطنة - القلب - الصدر - العظام - الروماتيزم - المخ والأعصاب - الأطفال - الرمد - طب الأسرة ).

وتم تحويل ١٨ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى ١٢٥ حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد الكلية والدكتورة أماني حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية بالمجان للمرضي وبيان لكل مريض حول كيفية استخدام الأدوية المصروفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمالًا لدور الجامعة، ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا ، وفي ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.