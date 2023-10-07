قنا تشرع فى إقامة مشروع أعلاف للحيوانات

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، مع أحد المستثمرين، آلية إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن.

جاء ذلك خلال استقباله المستثمر أحمد علي، بحضور الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري ، و المهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار ، و حمدي حسين المدير المالي والإداري بالمحافظة ، و أحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية ، و أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي .

وأكد محافظ قنا، تقديم كافة أوجه الدعم ، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع ، من حيث توفير الأرض اللازمة ، واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، مشيراً إلي أنه تم تكليف مدير مشروعات الأمن الغذائي بإصطحاب المستثمر إلي مقر مزارع تسمين العجول والدواجن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر لإختيار الموقع المناسب لإقامة المصنع ، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين بما يساهم في دفع عجله التنمية علي أرض المحافظة.

بروتين من مخلفات المجازر

وأوضح المستثمر أحمد علي ، أن فكرة إقامة المصنع تقوم علي تصنيع خامات الأعلاف من مخلفات مجازر الدواجن ومخلفات الأسماك ، حيث يتم معالجتها عن طريق البخار ، و سحقها وتجفيفها وتحويلها إلي بروتين علف نافع من اصل حيواني ، يحتوي علي حوالي ٦٠ ٪؜ بروتين ، وهو غني بالاحماض الأمينية ، ويستخدم بنسبة ٦ إلي ١٠ ٪؜ علي علف الدواجن والأسماك ، مضيفا أن المشروع صديق للبيئة ، حيث يقوم بإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن و مخلفات الاسماك ، بدلا من التخلص منها بشكل سلبي يضر بالبيئة .