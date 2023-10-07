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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قنا تشرع فى إقامة مشروع أعلاف للحيوانات

محافظ قنا
محافظ قنا

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، مع أحد المستثمرين، آلية إقامة مصنع للأعلاف من مخلفات الأسماك ومجازر الدواجن.

 جاء ذلك خلال استقباله المستثمر أحمد علي، بحضور الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري ، و المهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار ، و حمدي حسين المدير المالي والإداري بالمحافظة ، و أحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية ، و أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي

وأكد محافظ قنا، تقديم كافة أوجه الدعم ، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المصنع ، من حيث توفير الأرض اللازمة ، واستخراج التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط، مشيراً إلي أنه تم تكليف مدير مشروعات الأمن الغذائي بإصطحاب المستثمر إلي مقر مزارع تسمين العجول والدواجن بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمر لإختيار الموقع المناسب لإقامة المصنع ، وذلك في إطار حرص المحافظة علي توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين بما يساهم في دفع عجله التنمية علي أرض المحافظة.

بروتين من مخلفات المجازر 

 وأوضح المستثمر أحمد علي ، أن فكرة إقامة المصنع تقوم علي تصنيع خامات الأعلاف من مخلفات مجازر الدواجن ومخلفات الأسماك ، حيث يتم معالجتها عن طريق البخار ، و سحقها وتجفيفها وتحويلها إلي بروتين علف نافع من اصل حيواني ، يحتوي علي حوالي ٦٠ ٪؜ بروتين ، وهو غني بالاحماض الأمينية ، ويستخدم بنسبة ٦ إلي ١٠ ٪؜ علي علف الدواجن والأسماك ، مضيفا أن المشروع صديق للبيئة ، حيث يقوم بإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن و مخلفات الاسماك ، بدلا من التخلص منها بشكل سلبي يضر بالبيئة .

الجريدة الورقية