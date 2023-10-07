مكافأة مالية 5 أيام لفريق وحدة كرديدة الصحية بالشرقية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمركز ومدينة منيا القمح، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ووجه وزير الصحة بمد المبادرة ١٠٠ يوم آخري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وناظر وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بوحدة طب الأسرة بكرديدة، ووحدة طب الأسرة بالتلين، التابعين للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بصرف مكافأة مالية ٥ أيام لفريق وحدة كرديدة الصحية وهم: أمنية أحمد السيد مدخلة بيانات، وأماني بشرى أبو مسلم رائدة ريفية، ونادية نشأت محمد ممرضة، وأماني السعيد فتحي مثقفة صحية، على أدائهم المتميز، وجديتهم في العمل، والألمام بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمبادرة الرئاسية والوحدة.

كما كلف مدير الإدارة بنقل التعقيم المتواجد بجوار عيادة طب الأسنان بكرديدة لفتح منافذ تهوية لغرفة الأسنان، مع عمل الصيانة اللازمة لمدخل الوحدة، نظراً لوجود بعض الهبوط في أرضية الوحدة، موجها الفرق الطبية والرائدات الريفيات باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.