"روبابيكيا غسالات للبيع“.. فلسطيني يقود مدرعة إسرائيلية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الأراضي الفلسطينية، يوضح أن أحد الفلسطنيين وهو يقود مدرعة إسرائيلية، استولت عليها المقاومة الفلسطينية صباح اليوم.

اللي عنده غسالات للبيع“.. فلسطيني يقود آلية عسكرية إسرائيلية استولت عليها المقاومة صباح اليوم ويغني عبر مكبر الصوت الخاص بها بشوارع #غزة#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/UdZKk3RsuH — نون بوست (@NoonPost) October 7, 2023

وأظهر الفيديو، أن هذا الفلسطيني يقود آلية عسكرية إسرائيلية، وغنى هذا الفلسطيني عبر المكبرات “اللي عنده غسالات للبيع”، وهي التي تظهر حالة من الاستهزاء من قبل هذا الفلسطيني تجاه قوات الاحتلال.

قصفت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، بلدات إسرائيلية، ودوت صافرات الإنذار في جنوب تل أبيب وإسدود ووقع انفجار في القدس وعسقلان، مما تسبب في هروب الإسرائيليين من المستوطنات.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هروب جماعي للمستوطنين في المطارات داخل فلسطين المحتلة.

ويظهر الفيديو قيام الإسرائيليين بالجري إلى المطار خوفا من تصاعد الأمر بين إسرائيل وفلسطين.

وبدأت العملية، وفق القائد العام لكتائب القسام بإطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة، أصابت أهدافًا مباشرة في المستوطنات وتل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل وجرح العشرات.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وأسروا عددًا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.