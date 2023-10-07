مهرجان الزيتون يختتم فعالياته.. ورئيس المجلس الدولي: مصر من أكبر الدول المنتجة لزيتون المائدة

على أرض سيناء الحبيبة، أرض البطولات والتضحيات اختتمت محافظة شمال سيناء مهرجان سيناء الأول للزيتون الذي عقد في مدينة العريش، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون .

جاء ذلك وسط حضور من عدة دول عربية ومسئولين ونواب وأساتذة جامعة وأهالي سيناء.

من ناحيته قال المهندس عبد اللطيف غديرة، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خلال مشاركته فى المهرجان، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد أن المجلس الدولي للزيتون هو منظمة أممية مقرها فى مدريد بأسبانيا، وتمثل كل الدول المنتجة للزيتون، من جنوب أمريكا إلى آسيا تتعد 45 دولة من بينها جُل الدول العربية.

وأشار المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون إلى أن مصر لديها مكانة كبيرة وخاصة داخل المجلس، باعتبارها من أوىٔل الدول المنتجة للزيتون فى العالم وباعتبار خطتها وخبرتها فى تصدر إنتاج زيتون الزيت، واعتبرها خطة رائدة وجديدة على أساس الطلب العالمي الكبير على زيت الزيتون ، فضلاً عن أن هذا الزيت الذي لا يمثل سوى 2 في المائة من مجموع إنتاج الزيوت المشاركة لا يُنتَج إلا في بعض المناطق وبعض الدول ومن بينها مصر التى ظهرت نتائجها فى زيتون المائدة.

وأضاف المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون : عندما نقول مصر علينا العودة إلى سيناء بصفتها منتجاً أساساً لزيت الزيتون، وكممثل للمجلس الدولي ونرحب بهذه المبادرة.

وأوضح أن المهرجان الأول للزيتون بسيناء يهدف إلى تثقيف وخلق ديناميكية للوصول إلى الجمهور وتعريفهم بفوائد واهمية الزيتون، لافتاً إلى أن في هذه الدورة الأولى للمهرجان أُعلم المجلس فى فترة قصيرة ولكن فى الدورات القادمة سيعلن المجلس عن الدعم المادي للمهرجان، موضحاً أن كثيراً من المهرجانات تقام ولكن هناك ميزة في مهرجان سيناء أنه يقوم على خطة واضحة .

وأشار المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون إلى أن هناك اتفاقية تفاهم بين المجلس الدولي للزيتون ووزارة الزراعة المصرية للمساهمة في تنفيذ ودعم الخطة الريادية التي تقوم بها مصر في انتاج وتصدير زيت الزيتون.

ولفت الى ان الطلب العالمي على زيت الزيتون يفوق جدا المتاح حاليا من انتاج زيت الزيتون ، ونحاول في هذا الصدد تلبية حاجة السوق الدولي بتشجيع زراعة الزيتون.

الشبكة النسائية العربية للزيتون

من ناحيتها قالت نهاية المحيسن رئيس الشبكة النسائية العربية للزيتون : نحن خبراء في تقييم جودة زيت الزيتون، وقد شاركنا في فعاليات المهرجان، وأنبهرنا بما قدم من دعم لأرض سيناء؛ بهدف زراعة الزيتون وانتاجه وتصديره دولياً.

واشارت "المحيسن" إلى ان الشبكة النسائية العربية انشات عام 2020 ، وهدفها خلق عواصم عربية لزيت الزيتون، ولتكون سيناء له دور رئيس في ان تكون عاصمة للوطن العربي لزيت الزيتون ، ففد أصبحت "اربد" الأردنية، اليوم، عاصمة للزيتون الأردني ، وكذلك سيناء عاصمة للزيتون المصرية، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية بزراعة 100مليون شجرة زيتون.

وأكدت المحيسن أن الشبكة العربية النسائية للزيتون هدفها الرئيس تجميع نساء العالم العربي محبة شجرة الزيتون، والعمل على تقديم مبادرات توعوية لأهمية وفوائد زيت الزيتون

الشبكة النسائية المصرية للزيتون

ومن ناحيتها قالت الدكتور اماني محمد بسيوني، استاذ الكيمياء الحيوية، رئيس الشبكة النسائية المصرية للزيتون إن مشاركة الشبكة النسائية المصرية للزيتون في مهرجان سيناء الأول للزيتون كواحدة من احدى الخطوات الهامة التي تأسست من أجلها الشبكة عام 2020 ، والتي هدفها الرئيسي توعية نساء مصر بفوائد وأهمية الزيتون كمنتج رئيسى وأساسى للبيت المصري .

ولفتت بسيوني إلى ان تاريخ زراعة الزيتون في مصر قديم وتؤكد البرديات والآثار المصرية القديمة والمومياوات أن المصريين القدماء استخدموا الزيوت في الكثير من نواحي الحياة وزيت الزيتون احد ابرز تلك الزيوت التي اعتمد عليها المصري القديم .

واضافت : بدات زراعة الزيتون قبل 400 عام خلال حكم الاسرة الثامنة عشر ، وكان استخدامات زيت الزيتون كثيرة منها اضاءة المعابد .

ولفتت بسيوني ان أسعار زيت الزيتون بمقارنتها بفوائده ستجد أنها تتجاوز قيمته المادية بمراحل ، وهناك العديد من المبادرات التي تقوم بها الشبكة النسائية المصرية والتي تبدأ بتثقيف وتوعية الأسرة المصرية بأهمية زيت الزيتون، وعلاقتنا به تاريخيا كواحد من أقدم الدول في المنطقة العربية زراعة للزيتون وصولا الى مشاركة الاسرة باستخدام الزيتون كاحد المواد الغذائية الأساسية على المائدة المصرية .

مهرجان سيناء الأول للزيتون جاء ضمن المبادرة الرئاسية للوصول لزراعة 100 مليون شجرة زيتون وبرعاية وزارة الزراعة والشباب والرياضة ومحافظة شمال سيناء ، وبمشاركة المجلس المصري للزيتون ، والمجلس الدولي للزيتون ، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.