استمرار تدريبات المرحلة الرابعة بمركز التنميه الرياضية بشرم الشيخ

يواصل مركز تدريب التنمية بشرم الشيخ، فاعليات المرحلة الرابعة من مشروع برنامج الرياضه من أجل التنمية، بالدرس السادس" أنا واثقة في نفسي" تحت شعار "مفتاح الثقة في القدرة والمعرفة" الدرس الخامس أنا فريدة ومتميزة

وتحت شعار الميزة خلتني فريدة، الدرس السابع “اقع واقوم” تحت شعار “افضلي حاولي .. مش هتخسري”، الدرس الثامن العلاقات تحت شعار في العلاقات حددي التوقعات ، الدرس التاسع اتعلم التواصل الفعال تحت شعار اسمعي صح تردي صح ، والذي يهدف إلي تنمية المهارات الحياتيه للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد مسعد وكيل المديريه .

ويستهدف البرنامج ٣٠٠٠ آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من منظمه اليونسيف في اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر ، كما استهدفت المرحله الاولي و الثانيه سبع مراكز علي مستوي محافظه جنوب سيناء .

ذلك فى اطار سعى وزاره الشباب الي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح و فئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف الي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة و كذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري و أن الفتاة و المرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية و المستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة .

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