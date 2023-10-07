التل يبزر منحنيات لاميتا فرنجية بجرأة (صور)

شاركت الإعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها بعدة صور لأحدث إطلالاتها لتبهر جمهورها بأنوثتها بشكل لافت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت لاميتا فرنجية بإطلالة أنوثية تميل للجرأة، لتصميم فستانها الكاشف لمنحنيات قوامها الممشوق، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بفتحة مثيرة من ناحية الصدر، الفستان صمم من قماش التل المزين بحبات الكريستال واللؤلؤ بالكامل، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واستعانت بقراط طويل مرصعه بحبات الكريستال ليتناغم مع إطلالتها اللامعه.

واختارت لم خصلات شعرها الأسود للوراء كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.