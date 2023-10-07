حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، من إزالة 21 حالة تعد على مساحة 2260 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعد بمساحة 970 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية، وشدات خشبية بنطاق قرى ديروط وكوم النصر وأريمون بالمحمودية.

ونجحت الحملات في إزالة 89011 حالة تعد عبارة عن شدات خشبيه وأسوار ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قري الشعراوي و آدم و النمرية بأبو المطامير، وحالتي تعد بمساحة 200 م2 عباة عن مباني بالطوب الأحمر، وشدات خشبية برشيد، حالتي تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمراني بنطاق قريتي صفط الحرية والنبيرة باتياي البارود.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور ،والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، وحماية الرقعة الزراعية ،وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.