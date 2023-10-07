غداً.. الفيوم تحتفل باليوم العالمى للتمريض

يشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، والذي تنظمه النقابة الفرعية للتمريض بالفيوم، بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، وذلك غداً الأحد 8 اكتوبرفى الواحدة ظهراً.

متابعة مشروعات حياة كريمة

من جهه أخرى عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماعاَموسعاً ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات و كذلك استشاري المشروع وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وتناول الاجتماع بحث عدد من الملفات المتعلقة بمشروعات المبادرة وعلى رأسها مشروع خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق ومناقشة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعين، كما تم مناقشة نهو جميع أعمال الصرف الصحي المقررة بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق ضمن إستكمال خطة المد والتدعيم والتي تقوم الشركة حالياً بتسليمها لدار الهندسة تمهيداً لاستلام هذة المشروعات .

وأكد النجار، على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وتذليل المعوقات وسرعة نهو الأعمال بالمشروعات وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة بأسرع وقت ممكن لتحسين الخدمة لمياه الشرب والصرف الصحي بكلا المركزين لتلبية احتياجات المواطنين، موضحاً أن الدولة تبذل جهداً كبيراً وتسابق الزمن لسرعة نهو مشروعات المبادرة والتي تعد أضخم مبادرة في التاريخ المصري والتي نجحت في الارتقاء بمستوى الخدمات بالقرى الأكثر احتياجاََ من أجل توفير حياة كريمة للمو"مياه الفيوم" ضبط وإزالة ٩٩حالة تعدي علي شبكات المياه والكشف عن ٤٢ تسريب بمنطقة DMZ 2.

على جانب اخر أعلن رئيس الشركة عن تمكن الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها خلال شهر سبتمبر الماضي وبالتعاون مع الإدارات المعنية من ظبط وإزالة ٦٧ توصيلة مياه خلسة داخل قري تلات والشيخ فضل والسنباط مختلفة الأنشطة ما بين سكني وتجاري وضبط وإزالة ٢ حالة ري اراضي زراعية بمياه الشرب والكشف عن ٤٢ حالة تسرب وكسر بشبكة المياه بواسطة أجهزة الكشف عن التسريبات