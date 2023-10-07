تين هاج في "ورطة" أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

نجح برينتفورد في التقدم على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف برينتفورد عن طريق ماتياس جونسون في الدقيقة 26 من عمر الشوط، ولم ينجح اليونايتد في تسجيل هدف التعادل خلال النصف الأول من المباراة.

وأصبح المدرب الاسكتلندي إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد، في مأزق حقيقي، بعد النتائج السيئة التي يقدمها الفريق تحت قيادته منذ بداية الموسم.

وجاءت نسبة الاستحواز لليونايتد، حيث سيطر الشياطين الحمر على الكرة بنسبة 60%، بينما جاءت 40% لصالح برينتفورد.

وكان مانشستر يونايتد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، جوني إيفانز، هاري ماجواير، فيكتور لينديلوف.

الوسط: سفيان أمرابط، كاسيميرو.

الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد، ماسون ماونت، فيرنانديز.

الهجوم: راسموس هويلوند.

في سياق اَخر، علق تن هاج على صعوبة تأهل مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، حيث أكد أنه لايوجد مستحيل رغم صعوبة المهمة لعدم تحصيل أي نقاط إلا أن فريقه ما زال بإمكانه التأهل.

ونجح مانشستر يونايتد مرتين أمام بطل تركيا بواسطة راسموس هويلاند لكنه سقط بثلاثية ويلفريد زاها وكرم أكتوركوغلو وماورو إيكاردي.

وأشار تن هاج بعد تلقي يونايتد الخسارة السادسة بجميع المسابقات هذا الموسم إلى أن كل شيء ما زال قائما، كما أن الفريق لديه أربع مباريات وسنلعب المباراتين المقبلتين أمام كوبنهاجن، كل مباراة صعبة لكننا ندرك ما علينا فعله،نعلم المطلوب منا للبقاء في هذه المجموعة والمنافسة على التأهل.

الجدير بالذمر أن اليونايتد يمر بفترة صعبة على المستوى المحلي بعد تعرضه لأسوأ بداية له في دوري الأضواء الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.