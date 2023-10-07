تشيلسي يتعادل مع بيرنلي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي أمام نظيره بيرنلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

تقدم ويلسون أودبورت لبيرنلي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل أمين الدخيل، بالخطأ في مرماه لصالح تشيلسي في الدقيقة 42 من عمر الشوط.

وسيطر لاعبي تشيلسي على الشوط من حيث الاستحواذ على الكرة، بينما لجأ لاعب بيرنلي للاعتماد على الهجمات المرتدة والتي أسفرت عن الهدف الأول في الدقيقة 15.

وكان الجهاز الفني لتشيلسي قد دخل المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

الوسط: كونور جالاجير، كايسيدو، إينزو فيرنانديز.

الهجوم: كول بالمر، أرماندو بروخا، رحيم ستيرلينج.

ودخل تشيلسي المباراة وهو في المركز الـ 11 بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما جاء بيرنلي في المركز الثامن عشر بـ 4 نقاط.