برينتفورد يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الاول (فيديو)

فاجئ نادي برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل في الشوط الاول، من المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

برينتفورد يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الاول

وسجل ماتياس جنسن الهدف الوحيد في الشوط الأول عند الدقيقة 26، برينتفورد ينقض على خطأ من كاسيميرو ويحول الكرة إلى ماتياس جنسن. كان ينبغي على أندريه أونانا أن يفعل ما هو أفضل بكثير هناك.

بتلك النتيجة يكون نادي برنتفورد قد وصل إلى 10 نقاط في المركز العاشر من الترتيب بشكل مؤقت، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

هدف ماتياس جنسن في مانشستر يونايتد