كوريا الجنوبية يتوج بدورة الألعاب الآسيوية 23 عام على حساب اليابان

توج منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عام بكأس دورة الألعاب الآسيوية 2022 والتي أقيمت في هانغتشو بالصين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب ستاد يلو دراجون سبورت سنتر.

كوريا الجنوبية يتوج بدورة الألعاب الآسيوية 23 عام

وسجل اهداف كوريا الجنوبية اللاعب وو يونج في الدقيقة 27 وأضاف تشو يونج الهدف الثاني في الدقيقة 56، على الجانب الأخر سجل هدف منتخب اليابان اللاعب كورتاو أوتشينو في الدقيقة الثانية مع بداية اللقاء.

كان منتخب كوريا الجنوبية قد حقق الانتصار على أوزبكستان في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تأهل منتخب اليابان للمواجهة النهائية بعدما فاز على هونج كونج برباعية نظيفة.