بالإجماع.. إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية

أعيد اليوم السبت انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على كافة أصوات المندوبين البالغ عددهم 1399 صوتا في المؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب.

ويرأس أردوغان حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه في أغسطس 2001. وبعد مرور عام، فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر 2002، ومنذ ذلك الحين يحتفظ بزمام السلطة في تركيا.

وفي كلمة ألقاها عقب ظهور نتائج التصويت، شكر أردوغان زملاءه على الثقة التي منحوها له، وأطلق عمليا الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية التي ستعقد في 31 مارس 2024.

وقال: "في انتخابات 31 مارس سنكرر النجاح الذي تحقق في 14 و28 مايو من هذا العام (في الانتخابات البرلمانية والرئاسية) ونبدأ عهدا جديدا في الحكم على المستوى البلدي".