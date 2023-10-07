تحرير 130 محضراً لمخالفات بالأسواق والمخابز ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين؛ لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين متابعة معرض"أهلا مدارس "بمدينة بني سويف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 68 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 8 محاضلتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، محضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضر للتوقف الكلي عن الإنتاج و8 محاضر للتصرف في 135 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3محاضر لتجميع 20 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن أكتوبر للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة)

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 17 محضرًا للمسئولين عن محلات بيع السجائر لحيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر ومهربة وتم ضبط أكثر من 400علبة سجائر متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات، و18 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية و10 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين،

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 4محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم ارسال الإخطارات الشهرية في الموعد القانوني، كما تم تنفذ تأشيرة النيابة العامة في محضرين في فحص حمولة سيارات نقل تقوم بنقل المواد البترولية بطرق غير مشروعة لتحديد نوع المواد البترولية التي تقوم بنقلها وكذلك تحديد ما إذا كانت صالحة للاستخدام من عدمه وإفراغ حمولتها في إحدى المحطات المعتمدة والمصرح لها بالتعامل في المواد البترولية حيث تبين أن حمولة السيارة عبارة عن 7.5 آلاف لتر سولار وتم إفراغ حمولة السيارة بالمحطات المصرح لها بالعمل في مجال المواد البترولية .

وفي مجال الغش التجاري فقد تمكنت إحدى الحملات من تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازة كلور منتهي الصلاحية وتم التحفظ على 36 عبوة، بجانب سحب 4عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

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