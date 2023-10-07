وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي البطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس نهائيات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش والتى تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ اكتوبر الجاري.

ورافق وزير الشباب والرياضة نظيره اللبناني فى جولة تفقدية لمدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية وخاصة ميادين الرماية

وغيرها من مرافق المدينة الأولمبية

وانطلقت اليوم السبت، مسابقات 25 متر مسدس سيدات ( رمي بطئ )، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، في يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الافريقية بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة افريقية وهم : "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

الجدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة