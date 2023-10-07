الزهور يكرم أبطاله المتوجون ب 70 ميدالية ببطولة القاهرة الصيفية للسباحة

أقام مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش حفل تكريم لأبطال السباحة المتوجون ب 70 ميدالية ببطولة القاهرة الصيفية.

وأقيم تكريم اللاعبين في مقر النادي بمدينة نصر بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، والأستاذ علي عادل أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي دكتورة مي فارس، وكابتن ياسر حفني، ودكتورة نشوى النحاس، والدكتور أحمد عبد الفتاح مساعد مدير النادي للنشاط الرياضي بالإضافة إلى أبطال الزهور ومدربيهم وأسرهم.

واستطاع سباحو الزهور تحقيق نتائج مميزة في انطلاق الموسم الجديد حيث توج اللاعبون ب 70 ميدالية متنوعة في ببطولة القاهرة الصيفية بواقع 11 ذهبية، و 31 فضية، و 28 برونزية وذلك من مشاركة 34 سباحًا وسباحة في 10 مراحل مختلفة وهي: 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004، عمومي.

وخلال التكريم أعرب المستشار محمد الدمرداش عن سعادته بنتائج أبطال النادي في البطولة مؤكدًا أن هذه النتائج تدل على التطور الكبير الذي تشهده رياضة السباحة في النادي، حيث بدأت اللعبة خلال الأعوام الماضية في تحقيق نتائج جيدة تحت قيادة المدير الفني دكتور أياد خليل الذي استطاع قيادة فرق النادي مع مجموعة مميزة من المدربين لتحقيق نتائج أفضل.

وتوجه الدمرداش بالشكر إلى أولياء أمور اللاعبين الذين يمكن اعتبارهم الجندي المجهول وراء هذه النتائج.

والأبطال المكرمون هم:

مرحلة 2012: فاطيما عمرو طارق (3 ذهبيات، و3 فضيات وتحطيم الرقم القياسي ل 50م ظهر)، ريم رضا (ذهبية وفضيتين وبرونزيتين)، كنزي عمرو (ذهبية وفضيتين)، جودي وليد (ذهبية)، مريم أحمد سعيد.

2011: هنا أحمد خاطر، ميرنا طه، لمى رضا.

2010: جودي أسامة، جوليا وليد، سما وائل، شذى محرز.

2009: جومانه حسام، سما خاطر، سارة ايمن، خديجة سامح، ديالا محمد.

2008: شريف رضا (ذهبية وفضية)، أحمد ياسر (ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية)، مازن مصطفى، جنى ماجد، أدهم شادي، ادم محمد، ياسين تامر، ياسين ايهاب.

2007: جومانه حمدي.

2006: محمود الطبلاوي (ذهبية وفضيتين وبرونزية في العمومي).

2005: كريم الغرباوي.

2004: نهى علاء.

عمومي: سيف محمد محرز (3 فضيات وبرونزية)، اياد سيد فضل (برونزية)، كريم عادل بهجت (برونزية)، جمال متولي (برونزية).

كما تم تكريم الجهاز الفني لفرق النادي بقيادة دكتور أياد خليل المدير الفني والمدربين: أحمد سيف الدين (عمومي)، خالد عصفور(عمومي)، مصطفى الشافعي (عمومي)، أحمد عبد اللطيف (عمومي)، عاطف رضوان، حسام عبد الكريم، عمرو عبد الباقي، محمد بلال، حسام غريب، أحمد ابراهيم، رمضان فؤاد، محمود حلمي، ابراهيم ابو طالب، احمد نبيل، محمد كمال، عبد الرحمن محمد، محمود ماجد، والاداريان هيثم عبد العظيم وسعيد عبد الكريم.