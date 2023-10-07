تفكيك مركبة عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا (شاهد)

قام عدد من الفلسطينيين بتفكيك مركبة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وعرضت فضائية "الحدث"، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق لحظة تفكيك الفلسطينيين للددببة الإسرائيلية.

ويظهر الفيديو احتفال الأطفال الفلسطينين بتفكيك الدبابة رافعين علامة النصر.

وفي سياق آخر، وصلت أكثر من 500 إصابة إلى "المستشفيات الإسرائيلية"، بينها إصابات حرجة وخطرة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وذكرت مصادر صحية إسرائيلية، أن عدد المتوفين جراء قصف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب منذ صباح اليوم السبت وصلت إلى 22 حالة.

كما أكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.

لقي 22 إسرائيليًا على الأقل مصرعهم في هجوم حماس، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل بمُستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت.

يأتي ذلك، بينما تمكن المقاتلون الفلسطينيون من اقتحام عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وبدأت العملية، وفق القائد العام لكتائب القسام بإطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة، أصابت أهدافًا مباشرة في المستوطنات وتل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل وجرح العشرات.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وأسروا عددًا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع الفيديو فرارًا جماعيًا للمستوطنين من منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرًا وجوًا وبرًا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

اجتماع عاجل في إسرائيل بقيادة "نتنياهو" بعد قصف غزة:

ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن "كابينت" سيعقد اجتماعًا عند الساعة الواحدة بعد الظهر في مقر وزارة الجيش بتل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وقد وافق وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقًا لاحتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

كما أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترًا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، على خلفية "عملية مشتركة" نفذتها حركة حماس، وشملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.