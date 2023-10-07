قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنهم سيتغلبون على الشائعات بنشر الحقائق، والاعتماد على الشفافية والعلانية والالتزام بالقانون والدستور.

التواصل الدائم والمستمر مع وسائل الإعلام

واضاف فوزي، خلال المؤتمر الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنهم سيسارعون بالتواصل الدائم والمستمر مع وسائل الإعلام، آملين أن يكون هناك التزام بالضوابط المهنية.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنهم لا يريدون مواجهة أي موقف بالقانون، ولكن سنفعلون ذلك إذا لزم الأمر.

وجاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن نيته الترشح للمرة الثالثة في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، وذلك في ختام مؤتمر حكاية وطن الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن انطلاق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر خارج البلاد، وأيام ١٠ و ١١ و ١٢ ديسمبر داخل البلاد.

رئيس حملة السيسي الانتخابية: سنتغلب على الشائعات بنشر الحقائق والشفافية أثناء الانتخابات