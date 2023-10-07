حبس عاطل متهم بقتل ابنه بالشرقية

قررت نيابة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بقتل ابنه العشريني بآلة حادة، أودت بحياته، على إثر مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول "أحمد. الـ" 23 عامًا، مقيم بشارع أبوعوض خلف مدرسة الزهراء بدائرة مركز شرطة أبوكبير، مصابا بجرح نافذ بالجسم ، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الطبية.

وأشارت التحقيقات إلى نشوب مشاجرة بين الشاب ووالده " عاطل" بدون عمل، بسبب رفض الشاب إعطاء والده أموالا، ما دعى المتهم إلى التعدي على ابنه طعنا بآلة حادة، أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الأب المتهم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.