قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار تأجيل نظر قضية اتهام سمسار بقتل عامل، خلال مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين المقبل، بناء علي طلب دفاع المتهم للاستعداد للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4994 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1648 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم عمر ف ه ال، 39 سنة، سمسار، مقيم دائرة المركز، قتل عمدا المجني عليه إبراهيم محمد عبده، بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أحرز سلاحا أبيض ، تالى الوصف، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي سدد له عدة ضربات في قدمه، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض ، بدون ضرورة مهنية أو حرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وآخر، تعدى خلالها المتهم علي المجني عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض وطعنه بمقدمة الفخذ طعنتين نافذتين أودت بحياة المجني عليه علي الفور بمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.