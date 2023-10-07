إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة فتاة في الشارع

قررت نيابة قصر النيل، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة فتاة فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى إلى اصابتها بجروح متفرقة من جسدها ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين ، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.