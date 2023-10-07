إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقصاصين الجديدة بالإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض على أرض زراعية، على مساحة 50 متر بعزبة الكيلانية، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية والقسم الهندسي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي تلك الإزالة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء. وطالب بشارة بضرورة تحرك الجهات المعنية من الوحدات المحلية والإدارات الزراعية للتصدي لمحاولات البعض بالتعدي علي املاك الدولة والبناء بدون ترخيص

جدير بالذكر أن محاولات التعدي علي الأراضي وخاصة الأراضي الزراعية كانت في مراكز التل الكبير والقصاصين الجديدة ومركز ومدينة القنطرة غرب