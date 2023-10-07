السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بني سويف تستقبل أفواج سياحية متعددة الجنسيات على متن باخرتين 

بنى سويف تستقبل الأفواج
بنى سويف تستقبل الأفواج السياحة

استقبلت محافظة بني سويف، باخرتين سياحيتين " فندقين عائمين"أثناء مرورهما  بالمحافظة خلال رحلتيهما في نهر النيل بين أسوان والقاهرة حيث تم استقبال الباخرة "لاترافيا " وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه  22سائحاً، بالتزامن مع استقبال الباخرة " داركم" وعلى متنها  78سائحاً إنجليزياً،وكان في استقبال الفوجين   رانيا عزت مدير عام السياحة  هبة السيد وكيل الإدارة  محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة  عبد الحي سيد مدير الممشي السياحي

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" قامت الإدارة العامة للسياحة بإعداد برنامج سياحي تضمن استقبال الفوجين بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

من جهتها  أكدت مدير السياحة،أن أعضاء  الفوجين  أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم "د.محمد هاني غنيم " والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة و أسوان

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الجريدة الورقية