تشيلسي وبيرنلي.. ستيرلينج يقود تشكيل البلوز الرسمي

أعلن الجهاز الفني لـ تشيلسي بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن التشكيل الرسمي للبلوز خلال مواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي

الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل.

الوسط: كونور جالاجير، كايسيدو، إينزو فيرنانديز.

الهجوم: كول بالمر، أرماندو بروخا، رحيم ستيرلينج.

ترتيب تشيلسي وبيرنلي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الـ 11 بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يحل بيرنلي في المركز الثامن عشر بـ 4 نقاط.