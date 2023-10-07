المشدد 15 سنة لمتهم بخطف وسرقة شخص بالإكراه

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بخطف وسرقة المجنى عليه"ا.ب"بدائرة مركز اخميم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهم بخطفه بالقوة، وكشفت التحريات قيام المتهم يخطف المجنى عليه بعد أن طلب منه توصيله إلى أحد الأماكن بالتوك توك الخاص به، وفى الطريق العام قام بخطفه وتهديده بسلاح أبيض، واستولى منه على نقوده بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.