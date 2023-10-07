تموين أسيوط تشن حملة تفتيشية على التجار

نفذت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، حملة تفتيشية على التجار المنتشرين في أنحاء المحافظة. وقد ترأس هذه الحملة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وشارك فيها أيضًا مأموري الضبط القضائي في المديرية، أمجد الفونس ومحمد خلف أبوسليم.

تأتي هذه الحملة التفتيشية في إطار التشديد على ضرورة الامتثال للقوانين واللوائح التي تنظم عملية توزيع السلع التموينية وتجارتها. وتهدف الحملة إلى ضمان جودة وسلامة السلع الموزعة والحد من عمليات الغش والتلاعب بها.

وتقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بصرف جميع الاستعاضات لفروعها على مستوى المحافظة، وذلك بعد إعادة تشغيل بعض الفروع التي كانت تعاني من الأعطال. وقد تم تشغيل أربعة فروع أخرى اليوم، وهي فروع مير بالقوصية والواسطى بالفتح والبداري وساحل سليم.

وتجري حاليًا عملية تسليم السلع التموينية للتجار وتوزيعها على المواطنين. يأتي ذلك في إطار سعي الجهات المختصة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة وبجودة عالية لكافة الفئات الاجتماعية في المحافظة.

ويعد التفتيش الدوري وصرف الاستعاضات للفروع وتوزيع السلع التموينية جهوداً مهمة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين بشكل فعال ومنظم. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود على مستوى محافظة أسيوط لضمان رفع مستوى الخدمات التموينية وتحقيق رضا الجمهور.