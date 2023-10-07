أزهر الشرقية يبدأ تدريبات الصف السادس الإبتدائي على المناهج الجديدة

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، تنفيذ البرنامج التدريبي لمعلمي الصف السادس الابتدائي والمقام بديوان عام منطقة الشرقية، وذلك لبث روح التفاعل الإيجابي بين المدربين والمتدربين، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من التدريب ونقل أثره.

وقال الدكتور السيد البنان مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن هذا البرنامج هو الأول لمعلمي الصف السادس على المناهج الجديدة، وتم اختيار أكفأ المدربين لتحقيق أهداف البرامج التدريبية، مؤكدًا أهمية التدريب في صقل مهارات المعلمين، مما ينعكس إيجابيا على تطوير العملية التعليمية بمعاهد الشرقية الأزهرية.

وينفذ قطاع المعاهد الأزهرية برنامج تدريبي لتنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المناهج الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 7/10/ 2023م ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وأشار مدير إدارة التدريب التربوي الدكتور شريف سميح، أن هذا البرنامج مخطط له أن يشمل معلمي جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية ( لغة عربية، لغة انجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذه طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.