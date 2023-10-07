ضبط 70 قضية متنوعة خلال حملة أمنية

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شن حملاتها المكثفة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما الإتجار والترويج في المواد المخدرة.

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (70) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (85) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 54,560 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 8,30 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,35كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,050 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 1,150 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر كوكايين وزنت 520 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 260 جرام، كمية من فطر عيش الغراب "مشروم" وزنت 25 جرام، 23985 قرص ترامادول، 2800 قرص مؤثر،1250 قرص إكستاسى "خبوط"، 25 قرص كبتاجون، 205 طابع مخدر، تنفيذ35 حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية"عملات محلية وأجنبية" –طبنجة – 2فرد خرطوش – خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 84 هاتف محمول –7 سيارات – 14دراجة نارية – 18قطعة سلاح أبيض – 7ميزان –ساعة يد –340 عبوة قطرة مخدرة–

80 قرص غير مصرح بتداوله).