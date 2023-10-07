ضبط 2325 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 2325 مخالفة تموينية ، خلال عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية نفذتها المديرية ، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع و المنتجات الغذائية ، حفاظا على صحة و سلامة المواطنين ، ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، والمنشآت التجارية ، ضمن إجراءات إحكام الرقابة وضبط الأسواق ، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ، وعدم السماح لتداول السلع منتهية الصلاحية، وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره الشهرى جهود مديرية التموين خلال شهر سبتمبر الماضي ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (2325) مخالفة تموينية، منها ، (1908) مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية ، وتنوعت المخالفات ما بين ، ( نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ توقف ـ تصرف وتجميع ـ عدم وجود سجلات).

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم ضبط (417) مخالفة تموينية ، ما بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقررـ منتهية الصلاحية ـ بدون ترخيص ـ اسطوانات ـ جزارة ـ مجهولة المصدرـ مواد بترولية ـ غش تجارى ـ تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.