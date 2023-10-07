مدبولي: مشروعات العاصمة الإدارية وفرت مئات الآلاف من فرص العمل (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مركز "المال والأعمال" بالعاصمة الإدارية سيكون أحد المقاصد، لجذب الشركات العالمية لفتح مقرات فى مصر، وفتح أبواب كثيرة للشباب فى هذا المشروع.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسر سكنت في أحياء العاصمة الإدارية بالفعل، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين بالعاصمة حجزوا وحدات سكنية فيها.

رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية ظهر اليوم، بالمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد منطقة الأعمال المركزية؛ للوقوف على معدلات التنفيذ.

ورافق الدكتور مصطفى مدبولي في جولته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الشركة المنفذة.

وفي مستهل الجولة، أكد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي تحظى به منطقة الأعمال المركزية، باعتبارها منطقة حيوية للمال والأعمال في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية ليشكل أيقونة العاصمة الجديدة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وجذب العلامات التجارية العالمية الشهيرة.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع منطقة الأعمال المركزية يتم تنفيذه طبقًا للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي، باعتبار أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويُعد علامة بارزة في النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من وزير الإسكان حول الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية، التي تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية يقع على بعد 50 كم شرق مدينة القاهرة، ويحده من الشمال طريق محمد بن زايد، والنهر الأخضر من الجنوب، وخلال الجولة صعد رئيس الوزراء إلى أحد الأبراج السكنية وهو D01، كما تفقد واحدا من الأبراج الإدارية، وتفقد وحدة سكنية بكل منهما واطمأن لمستوى تشطيب الوحدات، وقال وزير الإسكان في أثناء ذلك: سيصبح برج D01أطول مبنى سكني شاهق في مصر بعد اكتماله؛ لافتا إلى أنه يتكون من 422 وحدة سكنية، وموقف سيارات تحت الأرض، ومنصة تجارية، وصالة للألعاب الرياضية، وحوض سباحة، وغيرها من المرافق.

ونوّه الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه يمكن استيعاب ما يصل إلى 615 سيارة في الطابق السفلي من برجD01 ، وتستخدم منطقة الطابق السفلي الأخرى بشكل أساسي كغرفة وظيفية للمعدات الميكانيكية والكهربائية، وتتكون المنصة من طابقين فوق سطح الأرض ووظيفتها الرئيسية هي المساحة التجارية ويستخدم جزء منها كغرفة للمعدات.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد الممشى الواقع عند منطقة مفتاح الحياة، وتفقد المنشآت الخدمية بها، وتفقد أعمال التشطيبات بأحد الأبراج الإدارية.

وحول الموقف التنفيذي للأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، قال الوزير: العمل تم وجار على تنفیذ أعمال أعلى السطح في عدد من الأبراج، بالإضافة إلى أعمال الھیكل الانشائي لمنطقة الـ Podium في البعض الآخر، مشيرا إلى أنه جار العمل أيضا في الوقت نفسه في تنفيذ الواجھات؛ حيث تم الانتهاء منها لعدد من الأبراج، إضافة إلى أنه جار أيضا تركیب قواطیع الألومنیوم للواجھات، فضلا عن أنه جار العمل على تنفیذ الأعمال الكھرومیكانیكیة وأعمال المبانى و المحارة في عدد من الأبراج.

كما نوه الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالبرج الأیقوني، الذي يتكون من أرضي و 78 طابقا، فتم الانتھاء من تنفیذ حوائط الكور، كما تم الانتھاء من تنفیذ الھیكل المعدني للبرج.

ولخص الوزير موقف تقدم الأعمال التخصصية، فأوضح أن هناك تقدما ملحوظا في أعمال التشطيبات المعمارية، كما بلغت معدلات تنفيذ الواجهات 92%، والأعمال الميكانيكية 70%، بالإضافة لتقدم معدلات تنفيذ أعمال التيار الخفيف، والجهد المتوسط والمنخفض، فضلا عن أنه جار العمل في تنفيذ الشبكات والبنية التحتية بمعدلات متقدمة، وتشمل الاتصالات والكهرباء، والري الفرعي والرئيسي، والصرف، والمياه، فضلا عن أعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعة، والطرق، منتهيا إلى أن إجمالي تقدم الأعمال يصل إلى 70% .