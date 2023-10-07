حملات لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية، وإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام بالشوارع، وخلق سيولة مرورية، وفقًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية و فى محيط المدارس.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالأحياء الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الحملة (شارع الجمهورية - شارع بورسعيد)، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية، وشرطة المرافق، وأسفرت الحملة المكبرة عن تحرير 63 محضر إشغال منها، 57 إزالة إدارية و6 محاضر إشغال للطريق العام.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من تحرير 62 محضرًا متنوعًا، خلال حملة بحى وسط المدينة، تنوعت بين محاضر بيئة، ومخالفة مباني وإشغال طريق، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.