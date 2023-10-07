وزير العدل ومحافظ الإسكندرية يتفقدان محكمة استئناف الإسكندرية

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره البالغ لتفاني القضاة في أداء رسالتهم.

وأثنى اللواء محمد الشريف، خلال لقاءه مع وزير العدل على هامش زيارته لمحكمة استئناف الإسكندرية، على دور رجال القضاء وإسهاماتهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلي تطوير المنظومة القضائية.

ووجه محافظ الإسكندرية، الشكر إلى وزارة العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، برفع كفاءة المحاكم علي مستوي الجمهورية.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أجرى زيارة لمحكمة استئناف الإسكندرية، صباح اليوم السبت، التقى خلالها قضاة محكمة الاستئناف وقضاة محاكم الاقتصادية وشرق وغرب الإسكندرية وشمال وجنوب دمنهور ومطروح الابتدائية، وكان في استقباله المستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم الابتدائية.

وأكد وزير العدل، حرص الدولة المصرية على استقلال القضاء، مضيفا أن وزارة العدل لا تألو جهدا في دعم وتقريب جهات التقاضي من المواطنين، وتعزيز منظومة العمل بالوسائل المستحدثة، ودعا القضاة لبذل المزيد من الجهد وسرعة الفصل في الدعاوي المنظورة والارتقاء بمنظومة القضاء المصري.