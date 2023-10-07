الجهاز المركزي للتعمير: 225 مليون جنيه تكلفة تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية

أكد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جار تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المقابلة والمحيطة بالمتحف اليوناني الروماني، وإنشاء مبنى جراج للمحافظة، وعمل تنسيق للساحة أعلى الجراج، وتجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، وتطوير وترميم واجهات المباني التراثية المُطلة عليها، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام لتهيئته لاستقبال الزوار، إضافة إلى تنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وتنفيذ إضاءات لتلك المباني، على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، ويتم تنفيذ الأعمال بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بتكلفة نحو 115 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشروعات التي ينفذها الجهاز بمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومسئولو المشروعات بالجهاز، وشركات المقاولات المُنفذة، والمكاتب الاستشارية،

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان - الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية - وهو عبارة عن إنشاء طريق مزدوج بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، وطبانات، ويربط الطريق الجديد، طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي.

يأتي ذلك لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.

ويبدأ مسار الطريق من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مرورًا بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، ويشتمل على 3 كباري علوية - 24 كوبري سطحي - كوبري علوي أعلى مزلقان السكة الحديد إسكندرية / مطروح، بتكلفة تقديرية 5 مليارات جنيه، وتم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لإنجاز المشروع، ربط شارع السادات 45 بالطريق الساحلى.

وأشار اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أنه جار تنفيذ كوبري على مستويين لربط شارع السادات 45 بالطريق الساحلي الدولي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، وذلك في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظرًا لأن شارع السادات 45 هو أحد أهم المحاور المرورية شرق الإسكندرية، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.

ويهدف المشروع إلى تكوين محور عرضي شرق مدينة الإسكندرية، واستيعاب أحجام المرور المضافة على شارع محمد أنور السادات فى الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش، وإجمالى أطوال المشروع حوالي 2 كم، وعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه مستوى، فالمستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي والاتجاه إلى المندرة، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات، بجانب الربط مع الكوبري القادم من ميدان الساعة بشارع مصطفى كامل إلى شارع السادات، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 1،1 مليار جنيه.

وذكر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء نفق للمشاة أسفل خط السكة الحديد القاهرة - الإسكندرية آخر شارع النصر بسموحة بنظام الدفع النفقي، بطول 36 مترا أسفل السكة الحديد للربط بين شارع النصر وشارع المواسير، ويهدف المشروع إلى تأمين حياة المواطنين بمنطقة آخر شارع النصر بسموحة، وتبلغ تكلفته حوالي 40 مليون جنيه بتمويل من محافظة الإسكندرية.