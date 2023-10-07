مسابقات وندوات تثقيفية وقوافل رياضية بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات بين دورات تدريبية، وندوات تثقيفية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

يأتي ذلك بالاهتمام بمراكز الشباب، بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات، واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم، من جانبه، استعرض مندي عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فى تقريره جهود المديرية على مدار شهر سبتمبر الماضي.

وأكد إلى أن إدارة الشباب بالمديرية نفذت ندوات متنوعة لعدد 80 شابًا وفتاة.

جاءت موضوعاتها حول (مواجهة الانحرافات السلوكية ـ الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي)، إلى جانب تنظيم مسابقة في التصوير الزيتى بمركز شباب المدينة أ، وورشة عمل في مجال التسويق الإلكتروني ضمن برنامج تنمية وعى الشباب بالثقافة والترفيه والإبداع الفني.

وأضاف "عكاشة" أنه في إطار تنمية مهارات الشباب الحياتية والمستقبلية والتكنولوجية نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني عدد من الندوات جاءت موضوعاتها ما بين (النظام البيئي والمخاطر الطبيعية ـ تثقيف سياسي للشباب)، فيما شاركت إدارة تنمية النشء بالمشروع القومي (أولمبياد الطفل المصري) ضمن برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية.

وفى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة - المصارعة – تنس الطاولة)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة شملت مراكز تدريب عن (التوحد، الأيتام، الفتيات، المعاقين، الرواد، اللياقة البدنية)، بالإضافة إلى تنظيم قوافل رياضية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا وذلك في إطار تنمية مهارات النشء والشباب بالقرى الأكثر احتياجًا.