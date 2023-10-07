جولة للأطفال داخل بانوراما أكتوبر (شاهد)

50 سنة مرت على نصر أكتوبر العظيم، وهي الحرب التي رجعت مصر فيها أرض سيناء خالية من العدو بالعمل والحكمة والدم وكفاح سنوات كثيرة.

متحف حرب أكتوبر:

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصري، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان " بيقولوا إيه جولة لأطفالنا داخل بانوراما أكتوبر.. متحف الحرب التي غيرت مجرى التاريخ".

بانوراما حرب أكتوبر:

وفي بانوراما حرب أكتوبر، تحدث الأطفال عما يعرفونه عن الحرب المجيدة التي حررت بلدهم، وقال أحدهم "أنا فخور ببلدي وجيش بلدي".



وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن البانورما جرى إنشاؤها في عام 1983 حتى تكون شاهدًا حيًا وتخلد وتوثق انتصار وبطولة شعب مصر، ثم افتتحت في عام 1989 بمبنى رئيسي وقاعة دائرية وساحة العرض المكشوف وقاعات عرض مختلفة والبهو وقاعة البانوراما بأحدث التقنيات التكنولوجية.

البهو الداخلي مليء بالشواهد على مراحل قبل وأثناء وبعد الحرب، وتم عرض نماذج لكفاح المصريين منذ عهد الملك مينا موحد القطرين.

