وكيل السيسي يقدم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات (فيديو)

قدم المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة تقدم المستشار محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات.

الرئيس السيسي أول من قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

ويعد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أول من قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، باليوم الثالث من فتح الهيئة الوطنية الباب لتلقي طلبات الترشح.

ووصلت منذ قليل تأييدات المواطنين التي وثقوها بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لتقديم أوراق الترشح من خلال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي بصفته وكيلا عنه، وتم إحضار التأييدات داخل سيارات خاصة حيث تم تقديمها للهيئة، وفي انتظار تقديم باقي الأوراق.

وكان قد توجه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، إلى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبي لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وكان في انتظار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.