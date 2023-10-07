تكريم أبناء الشهيد علي يوسف بمعهد نجع الدير في ذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت إدارة دار السلام الأزهرية، بمنطقة سوهاج الأزهرية، حفلًا لتكريم أبناء الشهيد علي يوسف، شهيد حرب أكتوبر المجيدة، في طابور الصباح بمعهد نجع الدير الابتدائي.

وأناب الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الشيخ أبو الوفا محمود، مدير إدارة السلام، ممثلًا له فى الاحتفالية.



ونقل الشيخ أبو الوفا تقديم رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، أخلص معانى التقدير والاعتزاز، لجميع أسر وأبناء الشهداء وقيادات الجيش المصري، موجهًا التحية والتقدير لما يقوم به جيش مصر في الباسل على مدار تاريخه في الدفاع عن الوطن وترابه ومقدراته.



من جانبهم، أعرب أسر وأبناء الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الذى يُعد امتدادًا لتكريم آبائهم من الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن الحق وتراب الوطن وكرامته لكي يأمن الجميع.



وفي سياق متصل تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين علي الحاسب الآلي يرافقه عادل قطب، مدير عام إدارة التدريب بمشيخة الأزهر والدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.



وخلال تفقده قاعات التدريب أشار رئيس المنطقة إلى أهمية التدريب ودعا فضيلته المتدربين إلى الاستفادة من المحتوى التدريبي المقدم لهم والذي تحرص قيادات الأزهر الشريف على تقديمه للعاملين بالمعاهد الأزهرية بما يعود بالنفع على العملية التعليمية، وأن هذه البرامج التدريبية تركز على الجانب العملي بما يلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة للعاملين بالمعاهد، كما ناقش فضيلته المتدربين في محتوى البرنامج التدريبي.



من جانبه أوضح عادل قطب أن الأزهر الشريف يسعى إلى اتخاذ كل مايلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للتدريب تنفذ حزمة من البرامج التدريبية للنهوض وتنمية مهارات العاملين بالعملية التعليمية.



وصرح الدكتور موهوب عيسى، أن إدارة التدريب بسوهاج قد بدأت اليوم السبت في تنفيذ برامج تدريبية عدة تشمل: أساسيات الحاسب الآلي للإداريين بالمعاهد بقاعة تدريب معهد علي بن أبي طالب النموذجي، وتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد وتدريب الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد.



وفي سياق متصل قام الدكتور أحمد حمادي ومرافقوه بتفقد العملية التعليمية بمعهد علي بن أبي طالب الابتدائي للبنين في الفترة المسائية، وحضر فضيلته طابور الصباح، واطمأن على انتظام العملية التعليمية بالمعهد.