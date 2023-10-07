تصاعد العُنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين يُؤرق الإمارات

أعربت "وزارة الخارجية الإماراتية"، عن قلقها البالغ والشديد، إزاء تصاعد العُنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم السبت.

وشددت الوزارة في بيان "على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة".

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الإمارات، وبصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

إسرائيل تُقرر فرض حالة الطوارئ المدنية بعد اجتماع أمني عاجل:

قرر وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، فرض "حالة طوارئ مدنية" في دولة الاحتلال، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة قدس برس الفلسطينية، فإن هذا القرار يعني إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء.

وزعم بن غفير في بيان أن "إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الفلسطينية المحتلة".

قطر تُطالب بوقف التصعيد والتهدئة بعد طوفان الأقصى:

أعربت "قطر"، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع "غزة"، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة ومُمارسة أقصى درجات ضبط النفس، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت.

وحملت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم السبت، إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.